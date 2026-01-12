Big Tech schwächelt



Big Tech war lange die unangefochtene Börsenmacht – doch 2026 stellt Anleger vor neue Herausforderungen. Die glorreichen Sieben wackeln, ihre Gewinne geraten unter Druck. Wer jetzt falsch setzt, riskiert hohe Verluste statt KI-Renditen.
Warum die „Magnificent 7“ 2026 zur riskanten Wette werden könnten

In den vergangenen Jahren war der Erfolgsweg für Anleger scheinbar einfach: Wer in die großen US-Tech-Werte investierte, konnte den Markt mühelos schlagen. Doch diese Rechnung ging 2025 nicht mehr auf. Obwohl der Bloomberg Magnificent 7 Index um 25 % zulegte und damit den S&P 500 (+16 %) deutlich übertraf, war dieser Anstieg fast ausschließlich den starken Kursgewinnen von Alphabet und Nvidia zu verdanken.

Kursrally in der Breite verliert an Kraft

Zum Jahresstart 2026 hat sich dieser Trend fortgesetzt: Der Magnificent 7 Index liegt nur 0,5 % im Plus, während der S&P 500 bereits um 1,8 % gestiegen ist. Die Zeiten, in denen man blind in die gesamte Gruppe investieren konnte, scheinen vorbei.

„Das ist kein Markt mehr für Einheitslösungen“, sagt Jack Janasiewicz von Natixis Investment Managers Solutions, einem Vermögensverwalter mit 1,4 Billionen Dollar unter Management. „Wer die Gruppe pauschal kauft, riskiert, dass die Verlierer die Gewinner ausbremsen.“

Wachstumserwartungen sinken, Bewertung bleibt hoch

Ein Blick auf die Gewinne der Tech-Giganten zeigt: Die Luft wird dünner. Für 2026 wird ein Gewinnwachstum von rund 18 % bei den Magnificent 7 erwartet – der niedrigste Wert seit 2022. Zum Vergleich: Die übrigen 493 Unternehmen im S&P 500 sollen ihre Gewinne um 13 % steigern.

David Lefkowitz von UBS Global Wealth Management sieht eine klare Trendwende: „Wir erleben eine breitere Gewinnentwicklung, und das dürfte sich fortsetzen. Tech ist nicht mehr das einzige Spiel.“

Gleichzeitig bleibt die Bewertung ambitioniert: Die Magnificent 7 werden mit dem 29-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet – niedriger als in der Vergangenheit, aber deutlich über dem S&P 500 (22x) und dem Nasdaq 100 (25x).

Das erwarten Analysten von den Einzelwerten

Nvidia bleibt trotz wachsender Konkurrenz das Maß der Dinge im KI-Bereich. Der Kurs liegt seit Ende 2022 über 1.165 % im Plus, hat aber seit dem Rekordhoch am 29. Oktober 2025 elf Prozent verloren. Analysten sind dennoch optimistisch: 76 von 82 Experten raten zum Kauf – mit einem durchschnittlichen Kurspotenzial von 39 %.

Apple punktete 2025 mit Zurückhaltung in Sachen KI. Der Kurs brach zunächst um 20 % ein, erholte sich dann aber stark (+34 %). Für 2026 wird ein Umsatzwachstum von 9 % erwartet – das höchste seit 2021. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31 zählt Apple zu den teuersten Werten der Gruppe.

Alphabet wandelte sich vom Sorgenkind zum KI-Liebling. Das neue Gemini-Modell überzeugte, die firmeneigenen TPUs gelten als ernsthafte Konkurrenz zu Nvidias Chips. 2025 legte die Aktie über 65 % zu – Analysten rechnen 2026 aber nur noch mit einem Plus von 3,9 %.

Meta steht für den Umschwung in der Anlegerstimmung: Hohe KI-Ausgaben, unter anderem 14 Milliarden Dollar für Scale AI, wurden 2025 noch gefeiert – bis sie im Herbst für einen Kurssturz sorgten. Die Aktie verlor seit dem Hoch im August 17 %.

Tesla konnte nach schwachem Jahresstart 2025 mit Fokus auf autonome Fahrzeuge und Robotik wieder Boden gutmachen – plus 40 % in der zweiten Jahreshälfte. Trotzdem bleibt die Bewertung mit dem 200-Fachen der erwarteten Gewinne extrem ambitioniert. Analysten erwarten für 2026 im Schnitt einen Kursrückgang von 9,1 %.

Bn-Redaktion/ts
