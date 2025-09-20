Anzeige
BYD forciert den Umbau zur europäischen Marke

BYD will ab 2028 alle Elektroautos für Europa lokal bauen, erste Produktion startet 2025 20.09.2025, 12:18 Uhr

BYD forciert den Umbau zur europäischen Marke: BYD will ab 2028 alle Elektroautos für Europa lokal bauen, erste Produktion startet 2025
© Symbolbild von BYD
Der chinesische Elektroautohersteller BYD treibt seine Expansionspläne in Europa massiv voran. Ab Ende 2025 soll in Ungarn produziert werden, bis 2028 sollen alle Modelle ausschließlich vor Ort gefertigt werden.
BYD umgeht Zölle mit europäischer Fertigung

Das Unternehmen reagiert auf steigenden politischen Druck in der EU und kündigt an, sämtliche Fahrzeuge für den europäischen Markt bis 2028 lokal herzustellen. Die Produktion beginnt im ungarischen Szeged, wo Ende 2025 das erste Modell mit dem Namen Dolphin Surf vom Band laufen soll. Auch ein Werk in der Türkei ist geplant, mit Produktionsbeginn ab 2026.

Mit dieser Strategie will BYD Importzölle auf chinesische Fahrzeuge umgehen und gleichzeitig seine Rolle als globaler Player festigen. Die Verlagerung der Lieferketten nach Europa soll zudem Kosten senken und eine höhere Liefersicherheit gewährleisten.

Produktionsstart in Ungarn noch mit Fragezeichen

Zwar ist der Serienstart für Ende 2025 angekündigt, jedoch zeigen interne Informationen, dass die volle Produktionskapazität wohl erst 2026 erreicht wird. Der Aufbau lokaler Lieferantenstrukturen, Qualitätskontrollen und der Hochlauf neuer Fertigungslinien könnten den Zeitplan beeinflussen.

Dennoch markiert die Entscheidung einen klaren Schritt Richtung europäischer Unabhängigkeit bei Produktion und Logistik. Besonders Modelle mit hohem Volumen wie Dolphin, Atto oder auch der günstige Dolphin Surf spielen dabei eine zentrale Rolle.

Konkurrenz unter Druck, BYD mit Technologievorsprung

Während europäische Hersteller wie Volkswagen, BMW oder Stellantis unter wachsendem Wettbewerbsdruck stehen, nutzt BYD seine Erfahrung in der Batterieentwicklung und der Serienproduktion von Eâ€‘Autos für einen Vorsprung im Markt.

Der Aufbau europäischer Produktionskapazitäten dürfte diesen Vorteil weiter ausbauen, insbesondere in einem Umfeld, in dem CO2â€‘Ziele, Transportkosten und regulatorische Anforderungen den Marktzugang bestimmen.

Wie schnell wird BYD zum europäischen Volumenhersteller

Ob es BYD gelingt, bis 2028 eine durchgängig lokale Wertschöpfungskette in Europa aufzubauen, bleibt offen. Entscheidend wird sein, ob auch höherpreisige Modelle und große SUVâ€‘Baureihen in Europa gefertigt werden können oder ob die Strategie auf kleinere Fahrzeuge fokussiert bleibt.

Bn-Redaktion/jh
