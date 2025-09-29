Anzeige
+++Rallye voraus? Verborgener Kupferschatz – Chance für Frühanleger+++
BYD setzt auf Auslandsmärkte

Investoren skeptisch 29.09.2025, 12:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BYD setzt auf Auslandsmärkte: Investoren skeptisch
© Symbolbild von Ivan Radic auf Flickr
Die Aktie des chinesischen Elektroauto-Pioniers BYD notiert aktuell bei 11 EUR. Während der Konzern weiter stark expandiert und nun mehr als ein Fünftel seiner Verkäufe im Ausland erwartet, bleibt die Kursentwicklung verhalten. Anleger fragen sich, ob die aggressive Preispolitik und die internationale Expansion den erhofften Schub bringen – oder ob Margendruck und geopolitische Risiken schwerer wiegen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 11,78 EUR +0,51 % L&S Exchange

Kurs und Bewertung

Mit 11,88 EUR bewegt sich BYD deutlich unter dem 12-Monats-Hoch, das im Frühjahr noch bei über 14 EUR lag. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 109 Milliarden EUR, womit das Unternehmen klar unter Tesla, aber weit über chinesischen Rivalen wie NIO oder XPeng bewertet wird. Anleger sehen eine attraktive Einstiegschance, gleichzeitig wächst die Sorge vor sinkenden Margen.

Exportoffensive als Wachstumstreiber

BYD prognostiziert, dass über 20 % der Verkäufe im Jahr 2025 aus Exporten stammen werden – ein historischer Rekord für den Konzern. Besonders Europa, Südamerika und Südostasien gelten als Zielmärkte. In Indien und Thailand baut BYD lokale Produktionskapazitäten aus, um die Importzölle zu umgehen.

Auch Japan steht im Fokus: Dort hat BYD jüngst die Modelle „Dolphin“ und „Seal“ eingeführt. Doch der Markteintritt gestaltet sich schwieriger als gedacht. Laut South China Morning Post fällt es BYD schwer, japanische Kunden zu überzeugen – trotz attraktiver Preise. Branchenexperten verweisen auf kulturelle Kaufgewohnheiten und starke lokale Marken wie Toyota, die einen echten Durchbruch verzögern könnten.

Preiskampf und Risiken

Die aggressive Preispolitik ist Fluch und Segen zugleich. Während BYD mit niedrigeren Preisen Marktanteile in Europa und Asien gewinnt, leidet die Gewinnmarge. Im zweiten Quartal 2025 lag die operative Marge bei knapp 5,8 %, deutlich unter Tesla (11 %) oder Mercedes-Benz (9,5 %). Analysten warnen, dass die Expansion langfristig nur dann erfolgreich sein kann, wenn Effizienzsteigerungen und Skaleneffekte die Margen stützen.

Innovationen und Image

Technologisch setzt BYD weiterhin Maßstäbe. Die firmeneigene Blade-Batterie gilt als eine der sichersten Lithium-Eisenphosphat-Batterien am Markt und wird zunehmend auch von anderen Herstellern nachgefragt. Zudem sorgen spektakuläre Marketingaktionen für Aufmerksamkeit: So sorgte jüngst ein Roadtrip mit dem BYD Dolphin Surf über 1.000 Meilen durch Europa für positive Schlagzeilen.

Finanzlage und Ausblick

Im ersten Halbjahr 2025 verkaufte BYD über 1,3 Millionen Fahrzeuge, ein Zuwachs von 19 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 36,7 Milliarden EUR, das Nettoergebnis jedoch nur um 5 % auf 1,8 Milliarden EUR – ein Zeichen, dass steigende Kosten und der globale Preiskrieg die Profitabilität belasten.

Analysten bleiben gespalten: Während Optimisten auf die Exportstrategie verweisen, mahnen Skeptiker, dass BYD Gefahr läuft, sich zu überdehnen. Besonders geopolitische Risiken wie mögliche US-Zölle oder Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum könnten die Dynamik dämpfen.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht eine Mischung aus Zuversicht und Ernüchterung. Ein Nutzer schreibt: „Mit 20 % Exportanteil ist BYD auf dem richtigen Weg, die Aktie ist unterbewertet.“ Andere zeigen sich vorsichtiger: „Der Preiskampf frisst die Gewinne auf, Wachstum ohne Profit bringt nichts.“ Auch geopolitische Risiken werden diskutiert: „Die Abhängigkeit von China macht westliche Märkte skeptisch.“ Insgesamt überwiegt der Tonfall vorsichtiger Hoffnung – Anleger erkennen die Chancen, sehen aber die Risiken klar vor Augen.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MK11AF
Ask: 1,81
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MK8CPA
Ask: 2,73
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK11AF MK8CPA. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Intel klettert, doch Risiken bleiben: Frischer Zweifel bleibt

13:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax startet robust in die neue Handelswoche: Mercedes-Benz – …

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Horizonte für Airbus: Marktführer auf Kurs, Aktie bei 197…

12:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nun gilt es! Vestas – Aktie steuert zentralen Kursbereich an

11:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla im Aufwind, Analyst feiert Musk als entschlossenen CEO im …

Gestern 15:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Umbau, Streik und Schuldenpläne treffen aufeinander: Lufthansa-…

Gestern 15:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Führungswechsel trifft Wachstumsunternehmen mitten in der …

Gestern 10:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das wird in der neuen Handelswoche wichtig: BASF – Das ist…

Gestern 8:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer