China-Frust? Mercedes-Benz-Aktie trotzt der Unsicherheit

Trotz CEO-Warnung: Mercedes-Benz überrascht mit Kursplus
Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius warnt vor gravierenden Herausforderungen im China-Geschäft. Dennoch zeigt sich die Aktie überraschend stabil.
Harter Konkurrenzkampf in China

Der Vorstandsvorsitzende machte jüngst deutlich, dass sich der Automarkt in China auf Jahre hinaus schwierig gestalten werde. Über 100 Hersteller kämpfen dort um Marktanteile, obwohl langfristig voraussichtlich nur 30 bis 40 Anbieter überleben werden. Im dritten Quartal musste Mercedes-Benz in der Volksrepublik einen Absatzrückgang von 27 Prozent hinnehmen, was den größten Einzelmarkt des Konzerns empfindlich traf. Statt eines Rückzugs plant der Konzern eine stärkere Lokalisierung seiner Produktion sowie eine Anpassung von Preisstrategien und Modellpolitik. Ziel ist es, sich dem chinesischen Wettbewerb besser anzupassen und verlorene Marktanteile zurückzugewinnen.

Markt nimmt Risiko gelassen auf

Trotz der mahnenden Worte zeigt sich die Börse unbeeindruckt. Die Aktie notiert aktuell leicht im Plus, was darauf hindeutet, dass viele Investoren die bestehenden Risiken bereits eingepreist haben. Dennoch werfen die schwache Nachfrage und der aggressive Wettbewerb in China Fragen zur künftigen Margenentwicklung auf. Auch andere europäische Autobauer wie BMW, Volkswagen oder Porsche stehen unter Druck. Lokale Anbieter gewinnen Marktanteile, während westliche Premiumhersteller gezwungen sind, ihre Geschäftsmodelle grundlegend zu überdenken.

Strategischer Wendepunkt für die Branche

Die China-Strategie von Mercedes-Benz dürfte damit richtungsweisend für die gesamte Branche sein. Nur wer Entwicklung, Produktion und Vertrieb konsequent an die lokalen Bedürfnisse anpasst, hat mittelfristig Chancen, im wichtigsten Automarkt der Welt zu bestehen.

Reicht die Strategie, um den Vorsprung zu halten?

Ob die geplanten Maßnahmen greifen und Mercedes-Benz seine Position in China behaupten kann, bleibt offen. Die kommenden Monate könnten zum Stresstest für das gesamte Premiumsegment werden.

