Chipkrise rückt zurück ins Rampenlicht der Märkte: Mercedes-Benz warnt vor Chipengpass bei Nexperia – Aktien der Autohersteller unter Druck

Goldrausch:
Das Comeback – diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Mercedes-Benz warnt vor Chipengpass bei Nexperia – Aktien der Autohersteller unter Druck

© Symbolbild von Mercedes
Ein geopolitischer Konflikt rund um den Chipzulieferer Nexperia bringt die Autobranche erneut in Bedrängnis. Mercedes-Benz sieht weitreichende Folgen für die gesamte Industrie und warnt vor Versorgungsrisiken.
Nexperia im Fokus geopolitischer Spannungen

Der niederländische Chiphersteller Nexperia, der dem chinesischen Technologiekonzern Wingtech gehört, steht seit Kurzem unter staatlicher Kontrolle. Die niederländischen Behörden greifen regulierend ein, woraufhin China den Export wichtiger Bauteile einschränkt. Betroffen ist unter anderem der Bereich für das Verpacken und Testen von Halbleitern.

Nexperia ist auf sogenannte diskrete Bauelemente wie Dioden und Transistoren spezialisiert. Diese Komponenten gelten als technisch weniger komplex, sind aber in jedem modernen Fahrzeug unverzichtbar. Sie steuern zentrale Funktionen wie das Licht, die Motorregelung oder die Bordelektronik.

Knappheit könnte gesamte Produktion gefährden

Die europäische Branchenvereinigung ACEA schätzt, dass die aktuellen Lagerbestände der betroffenen Bauteile maximal für wenige Wochen reichen. Sollte der Nachschub weiter stocken, drohen massive Produktionsverzögerungen. Mercedes-Benz erklärte, man habe zwar kurzfristige Lösungen gefunden, sehe jedoch ernste Risiken für die gesamte Branche.

Auch Wettbewerber wie Volkswagen, BMW, Tesla und General Motors beobachten die Lage aufmerksam. Besonders kritisch: Nexperia hält in einzelnen Segmenten einen Marktanteil von rund 40. Ersatzlieferanten für diese spezifischen Bauteile sind rar und schwer kurzfristig zu qualifizieren.

Finanzmärkte reagieren mit Nervosität

Anleger zeigen sich verunsichert. Die Aktie von Mercedes-Benz geriet unter Druck, ebenso wie die Papiere anderer Autobauer im DAX, MDAX sowie im US-amerikanischen S&P 500 und Nasdaq. Produktionsausfälle könnten Umsatzeinbußen und Engpässe bei der Fahrzeugverfügbarkeit zur Folge haben. Auch Margenerwartungen geraten ins Wanken, falls Hersteller durch Umrüstungen oder alternative Beschaffungswege höhere Kosten schultern müssen.

Versorgungskrise als neuer Stresstest für die Industrie

Während Volkswagen betont, dass man aktuell keine unmittelbaren Ausfälle durch die Situation bei Nexperia verzeichne, wächst branchenweit die Sorge. In Fachkreisen wird die Entwicklung als erneuter Stresstest für die globale Automobilproduktion gewertet. Mercedes-Benz weist bereits seit einiger Zeit auf strukturelle Risiken in der Lieferkette hin – insbesondere bei elektronischen Bauteilen und Rohstoffen.

Ausblick

Kann die Industrie schnell genug auf alternative Zulieferer umstellen oder droht ein neuer Produktionsstopp mit weitreichenden Folgen für Absatz und Marktbilanz? Die kommenden Wochen dürften entscheidend für die Stabilität der automobilen Lieferkette sein.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
