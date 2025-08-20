Tesla, Xiaomi, BYD: Wer dominiert das EV-Rennen?

Tesla, Xiaomi, BYD

20.08.2025

Die BYD-Aktie notiert aktuell bei 12,38 EUR und steht damit im Fokus der Anleger. Nach Jahren ungebremsten Wachstums sieht sich der chinesische Elektroautobauer nicht nur schwächerer Nachfrage, sondern auch einer immer härteren Konkurrenz gegenüber – allen voran durch Xiaomi, das mit einer aggressiven Europa-Strategie bis 2027 Tesla und BYD angreifen will. Gleichzeitig hält Investoren-Legende Warren Buffett weiter an seinem Engagement fest, was Spekulationen über den langfristigen Wert von BYD anheizt.
Umsatzwachstum trifft auf Margendruck

Im ersten Halbjahr 2025 konnte BYD zwar seinen Umsatz erneut zweistellig steigern, doch die Dynamik hat spürbar nachgelassen. Analysten verweisen darauf, dass die Bruttomarge unter den zunehmenden Preiskämpfen im chinesischen Markt deutlich gelitten hat. Mit günstigen Modellen wie dem Atto 2 versucht BYD neue Käuferschichten zu erschließen, riskiert jedoch sinkende Gewinne pro Fahrzeug. Die aktuelle Bewertung von rund 107 Mrd. USD Marktkapitalisierung wirkt daher ambitioniert, wenn die Profitabilität nicht stabilisiert werden kann.

Buffett-Effekt: Stabilität oder Fessel?

Warren Buffett hält über Berkshire Hathaway noch immer einen signifikanten Anteil an BYD. Viele Kleinanleger sehen dies als Vertrauenssignal, doch gleichzeitig steigt der Druck: Sollte Buffett irgendwann größere Pakete veräußern, könnte das den Kurs massiv belasten. Der Markt reagiert daher empfindlich auf jede Nachricht rund um mögliche Verkäufe oder Reduzierungen seiner Beteiligung.

Bedrohung durch neue Wettbewerber

Besonders brisant: Xiaomi kündigte an, ab 2027 eigene Elektrofahrzeuge in Europa zu etablieren. Damit entsteht ein zusätzlicher Druckpunkt auf BYD, das bisher stark von Exporten nach Europa profitiert. Sollte Xiaomi seine Pläne erfolgreich umsetzen, könnte der Wettbewerb um Marktanteile und Margen noch intensiver werden – ähnlich wie der Kampf zwischen Tesla und BYD in China.

Infrastruktur als Schlüssel

Ein weiteres Problemfeld sind die fehlenden Schnelllade-Infrastrukturen außerhalb Chinas. Während BYD zu Hause auf ein wachsendes Netz zugreifen kann, hinken Märkte wie die USA oder Europa hinterher. Dies könnte die Nachfrage nach BYD-Modellen bremsen, wenn 5-Minuten-Schnelllader nicht rechtzeitig verfügbar sind.

Ausblick

Kurzfristig hängt viel davon ab, ob BYD es schafft, seine Margen zu stabilisieren und den Export zu steigern. Langfristig bleibt das Unternehmen trotz wachsender Konkurrenz ein Schwergewicht im EV-Markt. Anleger müssen jedoch mit stärkeren Kursschwankungen rechnen – insbesondere, wenn sich politische Risiken und neue Rivalen wie Xiaomi stärker bemerkbar machen.

In den Börsennews-Foren zeigen sich die Anleger gespalten: Einige verweisen optimistisch auf die starke Position BYDs im chinesischen Heimatmarkt und halten Buffett als Sicherheitsanker für entscheidend. Andere warnen vor zunehmendem Preisdruck und der Gefahr, dass BYD in Europa und den USA von Tesla und Xiaomi verdrängt wird. Besonders kritisch sehen manche den aktuellen Kurs von 12,38 EUR – zu hoch, wenn die Margen weiter sinken, zu niedrig, falls BYD seine Exportstrategie erfolgreich ausbauen kann.

