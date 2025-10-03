Verkäufe sinken

Verkäufe sinken: Kann Rivian das Ruder noch herumreißen?
© Bild von Rivian Media Kit
Die Aktie von Rivian Automotive notiert derzeit bei 13,52 EUR und spiegelt die Unsicherheit wider, die Anleger aktuell mit dem US-Elektroautobauer verbinden. Nach einem steilen Aufstieg in den ersten Jahren sieht sich das Unternehmen zunehmend mit Produktionsproblemen, sinkenden Absatzzahlen und wachsendem Wettbewerb konfrontiert. Gleichzeitig bemüht sich Rivian mit technischen Anpassungen und Finanzierungspaketen, das Vertrauen zurückzugewinnen.
Verkaufsprobleme und Prognosekorrekturen

Laut aktuellen Unternehmensangaben wird Rivian im Jahr 2025 weniger Fahrzeuge ausliefern als 2023 – ein herber Rückschlag für ein Unternehmen, das einst als ernsthafter Herausforderer von Tesla galt. Während Rivian 2023 noch rund 57.000 Fahrzeuge produzierte, erwartet das Management nun, dass die Zahl 2025 darunter liegen wird. Gründe sind Engpässe in der Lieferkette, schwächere Nachfrage in Schlüsselmärkten und das noch unausgereifte Händlernetz.

Diese Entwicklung hat die Prognosen der Analysten belastet. Bloomberg berichtete, dass Rivian seine Verkaufsziele nach unten korrigieren musste. In Reaktion darauf haben mehrere Investmenthäuser ihre Kursziele reduziert. Morgan Stanley etwa senkte seine Bewertung von „Overweight“ auf „Equal-Weight“ und erwartet nun kurzfristig keine signifikante Kurssteigerung.

Sicherheit und technische Anpassungen

Ein weiteres Thema betrifft die Sicherheit der Fahrzeuge. Rivian kündigte an, die Türen seiner R1-Modelle neu zu gestalten, nachdem Berichte über strukturelle Schwächen aufgetaucht waren. Das Unternehmen möchte damit nicht nur rechtliche Risiken vermeiden, sondern auch das Vertrauen der Kunden stärken.

Parallel dazu versucht Rivian mit Anreizen die Nachfrage zu stützen: Käufer der R1-Fahrzeuge können derzeit über ein Sonderprogramm einen Kredit mit nur 1,99 % Zinsen aufnehmen – ein ungewöhnlich günstiges Angebot, das die Kaufbereitschaft ankurbeln soll.

Konkurrenzdruck und Marktumfeld

Die EV-Branche ist von intensivem Wettbewerb geprägt. Neben Tesla drängen vor allem chinesische Hersteller wie BYD und NIO mit günstigen und technologisch fortschrittlichen Modellen auf den Markt. Rivian positioniert sich zwar mit Premium-SUVs und Pick-ups in einem spezifischen Segment, hat aber mit hohen Produktionskosten und vergleichsweise geringen Stückzahlen zu kämpfen.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 13 Milliarden USD zeigt, wie weit Rivian hinter Branchenriesen zurückliegt. Zum Vergleich: Tesla bringt es derzeit auf über 800 Milliarden USD, während BYD bei rund 95 Milliarden USD liegt.

Analysten und Anlegerstimmung

Während einige Investoren an das langfristige Potenzial von Rivian glauben – insbesondere durch mögliche Kooperationen mit Amazon (Großaktionär und Abnehmer der elektrischen Lieferwagen) – überwiegen derzeit die Zweifel. Analysten sehen vor allem die schwache operative Marge kritisch: Im letzten Quartal lag der Verlust pro Fahrzeug bei rund 30.000 USD, was Fragen zur Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells aufwirft.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht ein rauer Ton. Viele Anleger zeigen sich enttäuscht über den Kursverlauf: „Von einem einstigen Tesla-Jäger ist nicht mehr viel übrig“, schreibt ein Nutzer. Andere sehen die niedrigen Kurse als Einstiegsgelegenheit: „Wenn Rivian die Produktionsprobleme löst, sind 13,52 € ein Schnäppchen.“ Insgesamt ist die Stimmung gespalten – zwischen tiefem Pessimismus und vorsichtigem Optimismus.

