Anzeige
+++>>> Durchbruch: Kutcho Copper hat DAS Signal gesendet <<<+++
Juristische Offensive aus China sorgt für Bewegung bei Elektroauto-Werten

BYD-Aktie zieht an: Autobauer klagt gegen Trump-Zölle und fordert Milliarden-Rückerstattung 10.02.2026, 12:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Juristische Offensive aus China sorgt für Bewegung bei Elektroauto-Werten: BYD-Aktie zieht an: Autobauer klagt gegen Trump-Zölle und fordert Milliarden-Rückerstattung
© Symbolbild von BYD
Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD sorgt mit einem überraschenden Schritt für Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten. Eine Klage gegen die unter Präsident Donald Trump verhängten US-Zölle treibt die Aktie an und rückt die Handelspolitik erneut in den Fokus der Anleger.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 10,28 EUR +1,68 % Lang & Schwarz
BMW 88,81 EUR +0,54 % Lang & Schwarz
Mercedes-Benz Group 58,32 EUR +0,08 % TTMzero RT
Volkswagen (VW) Vz 103,00 EUR +1,95 % TTMzero RT
Geely Automobile Holdings 1,778 EUR -0,81 % Lang & Schwarz
NIO 4,906 USD +0,17 % TTMzero RT (USD)
Tesla 352,10 EUR +0,46 % Lang & Schwarz
XPeng ADR 14,83 EUR +0,68 % Lang & Schwarz

Rechtsstreit mit politischer Sprengkraft

BYD hat vor dem zuständigen US-Handelsgericht Klage gegen die US-Regierung eingereicht und stellt dabei die rechtliche Grundlage der Strafzölle grundsätzlich infrage. Konkret richtet sich die juristische Offensive gegen die Anwendung des International Emergency Economic Powers Act, kurz IEEPA, auf Importzölle für Elektrofahrzeuge und Fahrzeugkomponenten aus China. Nach Auffassung von BYD überschreitet die US-Regierung mit dieser Auslegung ihre Befugnisse, da das Gesetz primär für nationale Notlagen und nicht für handelspolitische Maßnahmen konzipiert sei. Das Verfahren zielt nicht nur auf eine Aufhebung der Zölle, sondern auch auf die Rückerstattung bereits gezahlter Abgaben seit April 2025. Marktbeobachter sprechen von einem der aggressivsten juristischen Angriffe eines chinesischen Industriekonzerns auf die US-Handelspolitik der vergangenen Jahre.

Signalwirkung für die globale Autoindustrie

Die Klage entfaltet über BYD hinaus erhebliche Relevanz für die gesamte Branche. Anleger sehen darin ein mögliches Präzedenzverfahren, das auch andere Hersteller entlasten könnte, die unter den US-Zöllen leiden. Besonders im Fokus stehen chinesische Wettbewerber wie Nio, XPeng und Geely, aber auch international aufgestellte Konzerne wie Tesla, Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz, die stark von globalen Lieferketten abhängig sind. Sollte das Gericht der Argumentation folgen, könnte dies die Kostenstrukturen im Elektroautomarkt spürbar verändern und den Preisdruck in den USA neu ordnen. Entsprechend reagierte der Markt positiv auf die Nachricht, da rechtliche Klarheit als potenzieller Katalysator für künftige Bewertungen gesehen wird.

Ausblick

Noch ist offen, wie das US-Handelsgericht die Reichweite präsidentieller Notstandsbefugnisse bewerten wird. Die Entscheidung dürfte nicht nur für BYD, sondern für die gesamte globale Automobilindustrie richtungsweisend sein. Wird der juristische Vorstoß zum Wendepunkt im Handelskonflikt zwischen den USA und China oder bleibt er ein symbolischer Akt ohne nachhaltige Folgen für den Markt?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM6Z4T
Ask: 2,01
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM6Z4T. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
2 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
7 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI treibt Rekorde, doch TSMC bleibt vorsichtig: TSMC-Aktie im KI-…

13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Fantasie trifft Kapitalmarkt: Alphabet greift tief in den …

12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit bärenstarker Vorstellung: Deutsche Telekom forciert …

11:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI nach den Zahlen: Aktie mit scharfem Rücksetzer

11:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal nach dem Zahlendebakel: Sind das jetzt schon wieder Kaufkurse…

10:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla schockt Markt: Cybertruck wird Flop

Gestern 18:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz Prognose: Gewinn-Maschine läuft heiß

Gestern 18:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tui stößt an Grenzen: Warum Billigreisen jetzt entscheidend sind

Gestern 18:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer