Anzeige
+++Das nächste Lila Sciences? Telescope Innovations ist das 30-Millionen-Dollar-Tor zu KI-gesteuerter Chemie+++
Klarer Weckruf, wer die Software nicht beherrscht fällt im Automobilsektor zurück

Jetzt handeln, Rivian Automotive Inc CEO sieht Autohersteller ohne Softwarearchitektur am Scheideweg 26.10.2025, 15:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Klarer Weckruf, wer die Software nicht beherrscht fällt im Automobilsektor zurück: Jetzt handeln, Rivian Automotive Inc CEO sieht Autohersteller ohne Softwarearchitektur am Scheideweg
© Symbolbild von Pixabay
RJ Scaringe, Gründer und CEO von Rivian, warnt, dass klassische Autobauer im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz ohne moderne Fahrzeugsoftwarearchitektur erhebliche Wettbewerbsnachteile erleiden könnten. Gleichzeitig unterstreicht die Kooperation mit Volkswagen AG den Anspruch, die Branche durch softwaredefinierte Fahrzeuge grundlegend neu zu gestalten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 11,60 EUR +0,61 % Lang & Schwarz
BMW 80,90 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Mercedes-Benz Group 53,39 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Volkswagen 91,63 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Ford Motor 11,88 EUR +0,17 % Lang & Schwarz
NIO 5,94 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Rivian Automotive Registered (A) 11,19 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Software als Überlebensfrage

RJ Scaringe stellt klar, dass viele etablierte Automobilhersteller derzeit noch auf voneinander getrennte Softwarelösungen setzen. Zahlreiche Einzelsteuergeräte und nicht integrierte Systeme führen zu komplexen Strukturen ohne zentrale Plattform. Laut Scaringe verlieren solche Unternehmen in den kommenden 10 Jahren massiv an Marktanteilen, wenn sie nicht auf integrierte Architekturen mit regelmäßigen Over the Air Updates umstellen. Die kürzlich bekannt gegebene Zusammenarbeit mit Volkswagen zielt genau darauf ab. Gemeinsam entsteht eine skalierbare Elektronik und Softwareplattform, die künftig in verschiedenen Fahrzeugklassen vom Einstiegssegment bis zur Oberklasse eingesetzt werden soll.

Plattformdenken statt Einzelentwicklung

Nach Einschätzung von Rivian ist Software keine unterstützende Komponente mehr, sondern strategischer Kernfaktor. Wer weiterhin auf herkömmliche Steuergerätelösungen setzt, hat laut Scaringe schlechtere Karten im Rennen um Effizienz, Entwicklungsgeschwindigkeit und Kostenvorteile. Rivian selbst positioniert sich nicht nur als Elektroautoproduzent, sondern als Entwickler einer markenübergreifenden Plattform, die auch von anderen Herstellern genutzt werden kann. Die Allianz mit Volkswagen ist in diesem Kontext ein starkes Signal für den Wandel zur technologiegetriebenen Autoindustrie.

Traditionshersteller unter Druck

Die Aussagen des Rivian CEOs werfen ein Schlaglicht auf die Situation vieler traditionsreicher Autobauer wie BMW, Mercedes Benz oder Ford. Sie stehen vor der Herausforderung, große Investitionen in Softwarearchitektur zu tätigen, während Margen unter Druck stehen und chinesische Anbieter wie BYD oder Nio zunehmend an Boden gewinnen. Ob diese Unternehmen schnell genug umstellen können, ist offen. Auch für Rivian und Volkswagen gilt, dass die neue Plattform sich erst im Alltagseinsatz beweisen muss. Technische Risiken, Kompatibilität mit bestehenden Produktionssystemen und Kundenakzeptanz bleiben entscheidend.

Ausblick

Wird sich schon bald zeigen, welche Hersteller den Sprung in die Softwareära wirklich meistern, und ob Rivian mit seiner Doppelfunktion als Fahrzeugbauer und Plattformanbieter zum Taktgeber der Industrie wird? Oder erweist sich die neue Architektur als Stolperfalle in einem ohnehin angespannten Marktumfeld?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MK0S25
Ask: 5,64
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK0S25. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gewinne brechen dramatisch ein, doch Anleger reagieren gelassen

15:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tage der Entscheidung: ASML vor richtungsweisenden Handelstagen

9:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz – Das ist gar …

9:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RTL+ auf Amazon Prime: Jetzt wird Streaming doppelt lukrativ

Gestern 14:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI unter Druck: Prince Group als Image-GAU

Gestern 14:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE-Aktie im Fokus: Citi warnt vor Kapitalfalle!

Gestern 13:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold wankt bedenklich: Und nun auch noch das: Newmont enttäuscht …

Gestern 8:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit robustem Wochenfinale: Bayer - Macht sich die Aktie zum …

Gestern 8:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer