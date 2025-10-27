Palantir

Palantir: Datenmacht auf dem Vormarsch
Die Aktie von Palantir Technologies (NYSE: PLTR) hat in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt und notiert aktuell bei 163 EUR (umgerechnet rund 174 USD). Das entspricht einem Plus von rund 12 % innerhalb von fünf Handelstagen – ein neues 52-Wochen-Hoch. Treiber der Rallye sind Berichte über neue Regierungsverträge in Europa, Fortschritte im kommerziellen KI-Geschäft sowie eine strategische Partnerschaft mit Lumen Technologies. Anleger sehen Palantir zunehmend nicht mehr nur als Sicherheitssoftware-Anbieter, sondern als führende Plattform für künstliche Intelligenz im Unternehmenssektor.
Neue Deals befeuern die Kursrallye

Nach Angaben von Medien hat Palantir kürzlich einen mehrjährigen Vertrag mit der polnischen Regierung abgeschlossen, der auf den Einsatz seiner Datenanalyseplattform AIP (Artificial Intelligence Platform) in der militärischen Logistik abzielt. Das Projektvolumen wird auf über 250 Millionen USD geschätzt.
Parallel dazu bestätigte das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Lumen Technologies, um KI-basierte Cybersicherheitslösungen für kritische US-Infrastruktur bereitzustellen. Diese Kooperation soll laut MSN „einen zentralen Baustein im wachsenden Palantir-Ökosystem“ bilden.

Die Börse reagierte prompt: Das Handelsvolumen lag mit über 90 Millionen gehandelten Aktien mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt. Analysten sehen in der jüngsten Entwicklung den Beweis, dass Palantir den Sprung vom Nischenanbieter zum integralen Bestandteil der globalen Dateninfrastruktur geschafft hat.

Von Regierungsaufträgen zur Unternehmens-KI

Historisch stammt über 60 % des Umsatzes von staatlichen Kunden – etwa der US-Armee, der CIA oder der NATO. Doch Palantir will seine Abhängigkeit von öffentlichen Auftraggebern reduzieren.
Im dritten Quartal 2025 stammten bereits 46 % der Erlöse aus dem Privatsektor, ein Plus von 12 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Besonders gefragt ist die AIP Suite, die große Sprachmodelle mit Unternehmensdaten verbindet, ohne Datenschutz oder Compliance zu gefährden.

Das Produkt wurde binnen eines Jahres in mehr als 300 Großunternehmen integriert – darunter Siemens Energy, BP und Ferrari. Laut Schätzungen von Medien könnte Palantir 2026 die Marke von 4 Milliarden USD Jahresumsatz überschreiten (2024: 2,53 Mrd. USD).

Finanzkennzahlen und Bewertung

Im letzten Quartal erzielte Palantir einen Gewinn je Aktie von 0,09 USD, leicht über den Erwartungen von 0,08 USD. Der freie Cashflow stieg auf 231 Millionen USD, die operative Marge liegt aktuell bei 31 % – ein Rekordwert für das Unternehmen.
Mit einer Marktkapitalisierung von über 76 Milliarden USD zählt Palantir mittlerweile zu den zehn wertvollsten Softwarefirmen der USA.
Allerdings ist das Bewertungsniveau ambitioniert: Das KGV liegt bei 62, was Investoren hohe Wachstumsraten abverlangt.

Analysten sind geteilter Meinung: Barclays hob das Kursziel auf 185 USD an, während Morgan Stanley auf „Equal Weight“ bleibt – mit Verweis auf die starke Konkurrenz im KI-Bereich durch Microsoft, Oracle und OpenAI-basierte Systeme.

KI, Verteidigung und Ethik – Palantirs Dreiklang

Palantirs Stärke liegt in der Verknüpfung von Big Data und Entscheidungsintelligenz – doch genau das ruft Kritiker auf den Plan. Menschenrechtsorganisationen warnen regelmäßig vor „übermäßiger algorithmischer Überwachung“.
Das Unternehmen betont dagegen, seine Systeme würden „unter strengen Compliance-Standards“ betrieben und seien „Werkzeuge für Transparenz, nicht Kontrolle“.

Gleichzeitig erweitert Palantir sein Engagement im Bereich KI-gestützter Verteidigungssysteme, ein Markt mit geschätzten 75 Milliarden USD Volumen bis 2030. Damit könnte das Unternehmen langfristig sowohl von geopolitischen Spannungen als auch von wachsender Nachfrage nach Sicherheits- und Analyse-Tools profitieren.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum zeigt sich Euphorie mit einem Schuss Skepsis.
Ein Nutzer schreibt: „Palantir ist das Rückgrat der KI-Sicherheit – entweder sie werden das nächste Nvidia oder sie scheitern spektakulär.“
Andere betonen den langfristigen Charakter der Aktie: „Ich bleibe drin, auch wenn die Bewertung hoch ist. Wer an KI glaubt, kommt an Palantir nicht vorbei.“
Die Mehrheit ist sich einig: Die Aktie hat kurzfristig viel Luft abgelassen – aber langfristig das Potenzial, eines der zentralen KI-Unternehmen des Westens zu werden.

Fazit

Mit einem Kurs von 163 EUR steht Palantir auf einem neuen Höhepunkt seiner Unternehmensgeschichte.
Die Mischung aus robustem Auftragseingang, steigender Profitabilität und globaler Relevanz im KI-Sektor macht die Aktie zu einem der spannendsten Tech-Titel 2025.
Gelingt es dem Unternehmen, die Wachstumsstory auch im kommerziellen Segment fortzuschreiben, könnte Palantir schon bald mehr sein als nur ein Datenlieferant – sondern der Architekt der nächsten digitalen Infrastruktur.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0)
