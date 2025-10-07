Anzeige
Rekord in Großbritannien

BYD setzt global neue Maßstäbe 07.10.2025, 14:32 Uhr

Rekord in Großbritannien: BYD setzt global neue Maßstäbe
© Symbolbild von Zaptec auf Unsplash
Die Aktie von BYD Co. Ltd. steht aktuell bei 11,95 EUR und spiegelt den jüngsten Aufschwung des chinesischen Elektroautobauers wider. Nach schwächeren Monaten im Heimatmarkt meldet BYD nun Rekordabsätze in Europa und Lateinamerika. Besonders Großbritannien entwickelt sich zum neuen Erfolgsmarkt. Während Konkurrenten wie Ford und Tesla über Kosten und Margen klagen, präsentiert sich BYD als der große Gewinner im globalen E-Mobilitätsrennen.
Großbritannien: Absatzboom um 880 %

BYD hat in Großbritannien im Jahr 2025 einen wahren Durchbruch erzielt. Laut dem Fachportal ElectricCarsReport stiegen die Verkäufe dort um 880 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist das Vereinigte Königreich nach China nun der zweitwichtigste Markt weltweit für den Konzern.
Vor allem die Modelle Atto 3, Dolphin und Seal treffen den Nerv britischer Kunden: erschwinglich, effizient und lieferbar – ein klarer Vorteil gegenüber westlichen Herstellern, die weiterhin mit Engpässen kämpfen.

Laut Daten der Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) erreichte BYD im dritten Quartal einen Marktanteil von 6,2 % bei neu zugelassenen Elektrofahrzeugen – ein Wert, der Tesla, Volkswagen und BMW in Großbritannien erstmals hinter sich ließ.

Globaler Expansionskurs – mit Tempo

Auch international setzt BYD neue Akzente. In Mexiko hat das Unternehmen über seine Premium-Marke DENZA den Markteintritt gestartet. Im dortigen Werk Monterrey sollen ab 2026 jährlich bis zu 150.000 Fahrzeuge produziert werden, um Nord- und Südamerika zu beliefern.

Parallel wächst das Engagement in Europa: In Ungarn befindet sich die erste europäische Produktionsstätte im Bau, Investitionsvolumen rund 620 Millionen Euro. Damit will BYD die Lieferzeiten deutlich verkürzen und Zollrisiken minimieren.

Zugleich setzt BYD auf Partnerschaften – etwa mit Uber UK, das künftig BYD-Modelle in seine E-Flotte integriert. Auch Flottenbetreiber wie Hertz zeigen Interesse an langfristigen Lieferverträgen.

Finanzielle Stärke und technologische Führung

Im jüngsten Quartal übertraf BYD erstmals Tesla beim Umsatz: Laut Ad-hoc-News erzielte das Unternehmen rund 23,2 Milliarden USD, während Tesla auf etwa 22,9 Milliarden USD kam.
Zudem profitierte BYD von seiner vertikal integrierten Produktion – Batterien, Chips und Fahrzeuge stammen aus einer Hand. Das drückt die Kosten und schützt vor Lieferkettenproblemen. Ford-CEO Jim Farley räumte jüngst ein, dass sein Unternehmen „nicht annähernd“ mit BYDs Batteriepreisen mithalten könne.

Auch im Forschungsbereich legt der Konzern zu: Rund 3,2 Milliarden USD investierte BYD 2024 in Forschung und Entwicklung – ein Plus von 18 % gegenüber dem Vorjahr. Innovationen bei Feststoffbatterien und Energiemanagementsystemen gelten als nächste Wachstumstreiber.

Kursentwicklung und Bewertung

Mit einem Kurs von 11,95 EUR und einer Marktkapitalisierung von rund 110 Milliarden Euro gehört BYD zu den Schwergewichten der Branche. Trotz des starken Jahres steht die Aktie im internationalen Vergleich günstig da: Das erwartete KGV liegt bei 22, während Tesla über 50 notiert. Analysten von Jefferies und UBS sehen Kursziele zwischen 13,50 und 15,00 EUR, gestützt durch steigende Exportzahlen und stabile Margen.
Risiken bestehen vor allem in geopolitischen Spannungen zwischen China, den USA und der EU – insbesondere mögliche Strafzölle könnten den Absatz in Europa dämpfen.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht gespannte Zuversicht.
Ein Nutzer schreibt: „BYD liefert, während andere nur ankündigen – das macht den Unterschied.“
Ein anderer mahnt: „Super Zahlen, aber der Kurs läuft der Realität oft voraus.“
Viele Anleger loben die strategische Breite – von Batterien über Busse bis hin zu Solartechnologie – und sehen BYD langfristig als globalen Komplettanbieter für E-Mobilität. Trotz kurzfristiger Rücksetzer bleibt der Tenor klar: „BYD ist gekommen, um zu bleiben.“

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
