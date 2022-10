Der Dax hat sich zunächst oberhalb von 13.000 Punkten festgebissen; so scheint es zumindest. Mit großer Spannung wird der heutigen EZB-Leitzinsentscheidung entgegengesehen. Diese könnte das Handelsgeschehen noch einmal durcheinanderwirbeln.

Unsere beiden heutigen Protagonisten SAP und Infineon zeigten sich zuletzt in überaus robuster Verfassung. Während bei SAP allerdings der charttechnische Knoten bereits platzte, wartet Infineon noch darauf. Bleiben wir zunächst bei SAP.

SAP – Aktie initiiert Kursrally.

Unsere letzte Kommentierung (19.10.) zu SAP (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) überschrieben wir mit „Fliegt nun der Deckel weg?“. SAP kämpfte sich zum damaligen Zeitpunkt an den Widerstandsbereich 88 Euro / 90 Euro heran und setzte diesen unter Druck.

Bereits im Vorfeld der Quartalszahlenveröffentlichung initiierte SAP dann die Ausbruchsbewegung, doch erst die überraschend guten Zahlen selbst sorgten schließlich für den wichtigen Schub. Im Ergebnis konnte sich SAP von den 90 Euro lösen und bereits den nächsten Widerstand bei 95 Euro überwinden. Aktuell klopft die Aktie an den Widerstand bei 100 Euro an. Ein Ausbruch über die 100 Euro würde weitere Kräfte freisetzen und SAP die Tür in Richtung 104 Euro öffnen. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 95 Euro begrenzt. Sollte es für SAP hingegen unter die 88 Euro gehen, ist Obacht geboten. Noch ein kurzer Blick auf die Zahlen: SAP konnte den Umsatz im 3. Quartal 2022 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 15 Prozent auf 7,841 Mrd. Euro steigern. Unterm Strich verblieb ein Gewinn in Höhe von 0,547 Mrd. Euro; nach einem Nettogewinn in Höhe von 1,418 Mrd. Euro in Q3 / 2021. Dennoch war der Markt mehr als zufrieden mit den SAP-Daten.

Infineon – Nicht schon wieder!

Für Infineon (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) wird es nun außerordentlich spannend! Die Aktie steht vor einem eminent wichtigen Widerstandsbereich…

Nach den vergeblichen Versuchen im September und Anfang Oktober steht Infineon nun abermals vor dem markanten Widerstandsbereich um 26 Euro. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre mit Blick auf das Chartbild eminent wichtig. Gleichzeitig würde sich der Infineon-Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 27,5 Euro öffnen. Ein erneutes Scheitern sollte tunlichst vermieden werden. In diesem Fall würde der Kursbereich weiter an Bedeutung gewinnen. Auf der Unterseite hat die Unterstützung bei 22,5 Euro weiterhin zentrale Bedeutung für Infineon.

