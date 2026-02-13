Magnificent 7

Magnificent 7: Platzt jetzt die Blase – oder starten die Magnificent 7 ihr spektakuläres Comeback?
© Bild von Aristal Branson auf Pixabay
Sie galten lange als nahezu unaufhaltsam und trieben die internationalen Aktienmärkte auf immer neue Höchststände. Doch zuletzt mehren sich die Zweifel, ob die Erfolgsserie der großen US-Technologiekonzerne nahtlos weitergeht. Für viele breit aufgestellte Depots könnte die Entwicklung dieser Schwergewichte entscheidender sein als auf den ersten Blick erkennbar.
Name Aktuell Diff. Börse
DER AKTIONAER Magnificent 7 Index Net Total Return 183,51 PKT -1,13 % TTMzero RT
MSCI World Index 4.502,91 PKT -0,31 % Ariva Indikation
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc 536,65 EUR +0,14 % Quotrix Düsseldorf
Alphabet 257,50 EUR -1,07 % Lang & Schwarz
Amazon 167,21 EUR -0,56 % Lang & Schwarz
Apple 215,73 EUR -2,25 % Lang & Schwarz
Meta Platforms (A) 539,80 EUR -1,51 % L&S Exchange
Microsoft 337,55 EUR -0,29 % Baader Bank
Nasdaq 100 24.716,93 PKT +0,07 % Ariva Indikation
NVIDIA 153,61 EUR -2,96 % Lang & Schwarz
S&P 500 6.831,83 PKT -0,04 % Ariva Indikation
Tesla 352,40 EUR +0,18 % Baader Bank

Magnificent 7 unter Druck: Warum die Tech-Giganten wackeln – und was das für Ihr ETF-Portfolio bedeutet

Die sogenannten „Magnificent 7“ – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia und Tesla – stehen für die dominierende Kraft an den US-Börsen. 2024 waren sie für über 50 Prozent der Kursentwicklung des S&P 500 verantwortlich. Im MSCI World liegt ihr Anteil mittlerweile bei über 20 Prozent, im MSCI All Country World sogar bei knapp 22 Prozent. Im S&P 500 haben sie zusammen rund ein Drittel der Marktkapitalisierung ausgemacht.

Marktmacht mit Nebenwirkungen: Hohe Abhängigkeit in großen Indizes

Seit rund fünf Jahren prägen die großen US-Tech-Konzerne maßgeblich die Entwicklung der globalen Aktienmärkte. Analyst Michael Hartnett von der Bank of America prägte im Jahr 2023 für Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla den Begriff „Glorreiche Sieben“ (Magnificent Seven). Der Name verweist auf ihre herausragende Stellung – angelehnt an den Westernklassiker „Die glorreichen Sieben“ aus dem Jahre 1960.

Ihre Innovationskraft, globale Marktposition und starke Gewinnentwicklung haben sie zu Schwergewichten in passiv abgebildeten Indizes gemacht. Wer in ETFs auf den MSCI World, den S&P 500 oder den Nasdaq 100 investiert, ist damit automatisch stark in diesen sieben Einzeltiteln engagiert. In den vergangenen Jahren trugen sie häufig den Großteil der Indexrendite.

Mit der Dominanz steigt jedoch das Klumpenrisiko. Im MSCI ACWI entfallen knapp 22 Prozent auf diese sieben Werte, während sich mehr als 2500 andere Aktien die restlichen 78 Prozent teilen. Schwächephasen einzelner Konzerne können dadurch ganze ETF-Portfolios spürbar belasten und die Volatilität erhöhen.

Korrektur nach Rekordjahren: Warum die Performance zuletzt schwächelte

In den vergangenen drei Monaten zeigte sich ein differenziertes Bild:


Verlierer: Apple verlor 6,8%, Microsoft 22,9%, Amazon 20,8%, NVIDIA 5,5%, Tesla 5,7%.
Gewinner: Alphabet (Google) gewann dafür 7,3%, Meta (Facebook) gewann 4,6%.

Nach der massiven Outperformance der Vorjahre ist die Skepsis gewachsen. Zwischen Ende 2024 und Anfang 2026 durchliefen die „Magnificent 7“ eine Korrektur. Eine zentrale Rolle spielten extrem hohe Erwartungen, ein im Vergleich zum Vorjahr nachlassendes Gewinnwachstum sowie zunehmende Sorgen um die Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen.

Investoren hinterfragen zunehmend, ob zweistellige Milliardenbeträge für Datenzentren und Infrastruktur kurzfristig gerechtfertigt sind. Die hohen Investitionen belasten die freien Cashflows und setzen die Profitabilität unter Druck. Gleichzeitig fiel das Gewinnwachstum gegenüber dem außergewöhnlich starken Vorjahreszeitraum moderater aus. In Kombination mit zuvor erreichten Rekordbewertungen erhöhte das die Anfälligkeit für Rücksetzer.

Hinzu kommen makroökonomische Unsicherheiten: eine mögliche Konjunkturabkühlung in den USA, anhaltende Inflation sowie Rezessionssorgen dämpfen die Risikobereitschaft gegenüber wachstumsstarken Technologiewerten.

Die Bewertung der Magnificent Seven bleibt umstritten. Klassische Kennzahlen wie Kurs-Gewinn- oder Kurs-Umsatz-Verhältnisse deuten teils auf hohe Bewertungsniveaus hin. Gleichzeitig können technologische Führungspositionen, starke Marktanteile und nachhaltiges Gewinnwachstum entsprechende Aufschläge rechtfertigen. Hohe Bewertungen erhöhen jedoch die Erwartungen an die künftige Geschäftsentwicklung – und damit das Rückschlagpotenzial bei Enttäuschungen.

