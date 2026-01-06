Geheimer Ritterschlag der Industrie:
US-Automarkt 2025

GM baut Vorsprung aus – Audi stürzt ab 06.01.2026, 18:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Autoindustrie
© Foto von CHUTTERSNAP auf Unsplash
Die veröffentlichten US-Absatzzahlen für das Jahr 2025 zeigen eine deutliche Verschiebung der Machtverhältnisse. Während General Motors (GM) seine Marktführerschaft festigt und BMW Rekorde feiert, verliert die Volkswagen-Tochter Audi massiv an Boden.
GM: E-Autos als Wachstumstreiber
General Motors bleibt der unangefochtene Marktführer in den USA. Der Konzern steigerte seinen Jahresabsatz um 5,5 % auf über 2,85 Millionen Fahrzeuge und baute seinen Marktanteil auf 17 % aus. Ein wesentlicher Faktor war das starke Geschäft mit Elektrofahrzeugen: Hier verzeichnete GM ein Plus von 48 % und etablierte sich als zweitgrößter EV-Anbieter direkt hinter Tesla. Auch die robuste Nachfrage nach großen SUVs stützte das Ergebnis, trotz eines leichten Rückgangs im vierten Quartal.

Zweiteilung bei den deutschen Herstellern
Aus deutscher Perspektive zeigt sich eine extrem gespaltene Bilanz. BMW profitiert weiterhin stark von seiner lokalen Produktion und konnte mit einem Zuwachs von 4,7 % auf 388.897 Fahrzeuge das dritte Rekordjahr in Folge verbuchen, womit die Münchner dem allgemeinen Marktdruck erfolgreich trotzten. Ganz anders stellt sich die Lage bei der VW-Tochter Audi dar, die einen herben Rückschlag hinnehmen musste. Der Jahresabsatz der Ingolstädter sank um 16 % auf nur noch 164.942 Einheiten. Besonders alarmierend verlief dabei das Schlussquartal, in dem die Verkäufe um drastische 36 % einbrachen.

Rekorde aus Asien, Hoffnung bei Jeep
Zu den Gewinnern zählen auch die asiatischen Autobauer. Toyota legte um 8 % zu, während Hyundai (+8,4 %) und Kia (+7 %) jeweils neue Rekordjahre meldeten. Der Stellantis-Konzern verlor zwar insgesamt 3,3 %, konnte aber einen wichtigen Teilerfolg verbuchen: Die Kernmarke Jeep erzielte erstmals seit 2018 wieder ein jährliches Absatzplus, was als erstes Anzeichen einer erfolgreichen Neuausrichtung gewertet wird.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
