Jetzt startet der globale Rollout – Start in Europa, USA und Australien!
Tagesvorschau 5. November

Börsentermine am Mittwoch: Berichtesaison trifft Konjunktur 04.11.2025, 15:07 Uhr

Tagesvorschau 5. November: Börsentermine am Mittwoch: Berichtesaison trifft Konjunktur
BMW, Novo Nordisk und US-Dienste im Fokus
Am Mittwoch, 5. November, steht eine dichte Berichtswelle an: Unter anderem legen BMW, Siemens Healthineers, Novo Nordisk und Qualcomm ihre Zahlen vor. Auf der Makroseite richten sich die Blicke auf die europäischen Dienstleistungs-PMIs sowie die US-Daten zu ADP-Beschäftigung und ISM Dienste. Diese Kombination aus Quartalszahlen und Konjunkturindikatoren dürfte für Bewegung an den Märkten sorgen.

TERMINE UNTERNEHMEN
06:30â€¯JPN: Toyota Motor Corp. – Q2â€‘Zahlen
07:00â€¯CHE: Barryâ€¯Callebautâ€¯AG – Jahreszahlen
07:00â€¯DEU: Siemensâ€¯Healthineersâ€¯AG – Jahreszahlen (08:00â€¯Uhr Analystenkonferenz, 10:00â€¯Uhr Bilanzâ€‘PK)
07:00â€¯DEU: Freseniusâ€¯SEâ€¯&â€¯Co.â€¯KGaA – Q3â€‘Zahlen (10:00â€¯Uhr PK)
07:00â€¯DEU: Vonoviaâ€¯SE – Q3â€‘Zahlen (07:00â€¯Uhr Telefonkonferenz)
07:00â€¯DEU: Kontronâ€¯AG – Q3â€‘Zahlen
07:00â€¯DEU: Evotecâ€¯SE – Q3â€‘Zahlen
07:00â€¯DEU: Klöcknerâ€¯&â€¯Coâ€¯SE – Q3â€‘Zahlen
07:25â€¯ITA: Telecomâ€¯Italiaâ€¯S.p.A. – Q3â€‘Zahlen
07:30â€¯DEU: BMWâ€¯AG – Q3â€‘Zahlen (08:30â€¯Uhr Pressekonferenz)
07:30â€¯DEU: Auto1â€¯Groupâ€¯SE – Q3â€‘Zahlen
07:30â€¯DEU: Koenigâ€¯&â€¯Bauerâ€¯AG – Q3â€‘Zahlen
07:30â€¯DNK: Novoâ€¯Nordiskâ€¯A/S – Q3â€‘Zahlen
07:30â€¯FRA: Bouyguesâ€¯S.A. – Q3â€‘Zahlen
07:45â€¯NLD: Aholdâ€¯Delhaizeâ€¯N.V. – Q3â€‘Zahlen
08:00â€¯AUT: Verbundâ€¯AG – Q3â€‘Zahlen
08:00â€¯DNK: Vestasâ€¯Windâ€¯Systemsâ€¯A/S – Q3â€‘Zahlen
08:00â€¯GBR: Marksâ€¯&â€¯Spencerâ€¯Groupâ€¯plc – Halbjahreszahlen
08:00â€¯GBR: ARMâ€¯Holdingâ€¯plc – Q2â€‘Zahlen
08:00â€¯NLD: Woltersâ€¯Kluwerâ€¯N.V. – Q3â€‘Umsatz
10:00â€¯DEU: KfWâ€‘Bankengruppe – Q3â€‘Zahlen
10:00â€¯NLD: Qiagenâ€¯N.V. – Pressekonferenz zu Q3â€‘Zahlen (15:30â€¯Uhr Analystencall)
13:00â€¯USA: McDonald’sâ€¯Corporation – Q3â€‘Zahlen
18:00â€¯DEU: Freenetâ€¯AG – Q3â€‘Zahlen
18:00â€¯ITA: Enelâ€¯S.p.A. – Q3â€‘Zahlen
18:00â€¯ITA: Leonardoâ€¯S.p.A. – Q3â€‘Zahlen
22:00â€¯USA: Qualcommâ€¯Incorporated – Q4â€‘Zahlen
22:15â€¯USA: Theâ€¯Allstateâ€¯Corporation – Q3â€‘Zahlen

TERMINE UNTERNEHMENâ€¯OHNEâ€¯ZEITANGABE
DNK: Vestasâ€¯Windâ€¯Systemsâ€¯A/S – Q3â€‘Zahlen
USA: Bankâ€¯ofâ€¯Americaâ€¯Corporation – Investor Day
USA: Fortinetâ€¯Inc. – Q3â€‘Zahlen

TERMINEâ€¯KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
02:45â€¯CHN: PMIâ€¯Diensteâ€¯10/25
08:00â€¯DEU: Auftragseingang Industrieâ€¯9/25
08:45â€¯FRA: Industrieproduktionâ€¯9/25
09:00â€¯CZS: Verbraucherpreiseâ€¯10/25 (vorläufig)
09:15â€¯ESP: HCOBâ€¯PMIâ€¯Diensteâ€¯10/25
09:30â€¯SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
09:45â€¯ITA: HCOBâ€¯PMIâ€¯Diensteâ€¯10/25
09:50â€¯FRA: HCOBâ€¯PMIâ€¯Diensteâ€¯10/25 (2.â€¯Veröffentlichung)
09:55â€¯DEU: HCOBâ€¯PMIâ€¯Diensteâ€¯10/25 (2.â€¯Veröffentlichung)
10:00â€¯ITA: Einzelhandelsumsatzâ€¯9/25
10:00â€¯EUR: HCOBâ€¯PMIâ€¯Diensteâ€¯10/25 (2.â€¯Veröffentlichung)
10:30â€¯GBR: S&Pâ€¯PMIâ€¯Diensteâ€¯10/25 (2.â€¯Veröffentlichung)
11:00â€¯EUR: Erzeugerpreiseâ€¯9/25
14:15â€¯USA: ADPâ€¯Beschäftigungsänderungâ€¯10/25
15:45â€¯USA: S&Pâ€¯PMIâ€¯Diensteâ€¯10/25 (2.â€¯Veröffentlichung)
16:00â€¯USA: ISMâ€¯Indexâ€¯Diensteâ€¯10/25
16:30â€¯USA: EIAâ€‘Ölberichtâ€¯(Woche)

SONSTIGEâ€¯TERMINE
09:00â€¯DEU: Der Bundesgerichtshof verhandelt über eine Klausel in Jahresâ€‘Reiseversicherung in Karlsruhe
14:00â€¯DEU: Derâ€¯Zentralverbandâ€¯Deutschesâ€¯Baugewerbe veranstaltet den Baugewerbetag unter dem Leitmotiv „Neustart Bau: Wo stehen wir?“ mit Beteiligung vonâ€¯Bundeskanzlerâ€¯Friedrichâ€¯Merz undâ€¯Bundesbauministerinâ€¯Verenaâ€¯Hubertz in Berlin

---

Die komplette Kalenderwoche 45 finden Sie hier.

Weitere Börsenfeiertage finden Sie in unserem Handelskalender

